Arbitra Pezzuto di Lecce. Con lui una vittoria e ben sei sconfitte

Ascoli-Venezia, in programma domenica al Del Duca con avvio previsto alle 16.15, sarà diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino sarà assistito da Vito Mastrodonato di Molfetta e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Quarto uomo ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. In sala var invece vedremo all’opera Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo con Gianpiero Miele di Nola ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti fatti registrare dal Picchio con Pezzuto parla di una sola vittoria, 5 pareggi e ben 6 sconfitte. L’unico acuto dell’Ascoli resta quello ottenuto in trasferta in casa del Padova nel match del 2 aprile 2019 andato in scena allo stadio Euganeo. In quell’occasione la formazione allora allenata da Vivarini riuscì ad imporsi per 2-1. La prima frazione di gara si chiuse sull’1-1 dopo il vantaggio di Ninkovic su rigore e il pari biancoscudato messo a segno da Capello. In avvio di ripresa il gol decisivo siglato da Rosseti.