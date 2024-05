Arrivano i fondi per la digitalizzazione:: "Passo importante"

Il comune di Carassai si è aggiudicato un bando di 45mila euro per il servizio di digitalizzazione. "Altro tassello importante della rigenerazione in atto nel nostro territorio – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – significa che il lavoro portato avanti in questi anni è stato molto positivo ed ora ne stiamo raccogliendo i frutti. Il pacchetto comprenderà delle sezioni per Associazioni e Attività produttive locali, creando una vetrina esperienziale in cui l’utente potrà conoscere le peculiarità del nostro territorio. Un passo importante nella promozione attraverso strumenti digitali sempre più evoluti che consentiranno di mettere in rete il nostro Comune nella nuova visione del territorio marchigiano del Borgo Digitale Diffuso". Il progetto presentato dal comune di Carassai prevede la riqualificazione e sistematizzazione dell’offerta turistica mediante il ricorso a soluzioni digitali innovative di particolare impatto, tra le quali sono previste l’implementazione del Portale Web istituzionale con funzioni di promozione dei servizi nella filiera turistica, la realizzazione di una guida turistica in formato digitale e l’adozione di sistemi applicativi digitali per lo sviluppo dei percorsi turistici locali.