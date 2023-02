Ascoli sempre più green Ecco la nuova ciclabile

La nuova pista ciclabile avanza verso il cuore pulsante della città. Nella giornata odierna prenderanno ufficialmente il via i lavori previsti in corso Vittorio Emanuele per proseguire nello sviluppo del percorso ciclopedonale bidirezionale che, secondo i programmi dell’Arengo, andrà ad attraversare tutta la città fino al quartiere di Porta Romana. Grazie al progetto previsto con un investimento totale di 1,6 si procederà anche ad un intervento per la sistemazione delle mura esterne dell’ex Tirassegno. Tra la sede del sestiere e il centro sportivo ‘Tasselli’ sorgerà una piazza. Si metterà mano anche sotto l’antica Porta Gemina che sarà valorizzata con ripavimentazione e nuova illuminazione. A lavori ultimati sarà quindi possibile percorrere le cento torri in sella alla propria biciletta. Il prossimo passo intanto sarà quello relativo ad una delle principali arterie che conduce verso il battistero e il centro storico. Si partirà con la classica fresatura del fondo dell’attuale pista esistente. Uno fase preliminare alla realizzazione della nuova pavimentazione che poi verrà su nel corso delle prossime settimane. I lavori programmati rientrano nell’attuazione del progetto ‘mobilità, sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della città’. A partire dalle ore 8 di stamattina, per favorire l’avvio e lo svolgimento dell’intervento, sarà vietata la sosta in tutta la via nel tratto interessato dai lavori. I posti auto riservati alla sosta torneranno gradualmente fruibili alla cittadinanza in base all’avanzamento dei lavori. Proprio l’amministrazione comunale, nei tratti di volta in volta interessati, con ordinanza n. 103 ha disposto fino al 30 aprile 2023 con orario 0-24: il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; il parziale restringimento della carreggiata stradale garantendo sempre un’idonea corsia di marcia; l’interdizionedeviazione del transito dei velocipedi della pista ciclabile con conseguente deviazione degli stessi in carreggiata nel rispetto del senso di marcia ivi stabilito. Il nuovo cantiere andrà ad aggiungersi a quelli già presenti a corso Vittorio Emanuele generando inevitabilmente qualche disagio nei confronti di residenti e titolari di attività commerciali. I lavori costituiranno il prolungamento del primo step avviato lo scorso fine novembre in viale Benedetto Croce. Come secondo il piano d’azione previsto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, dopo essere partiti dalla zona di piazza Immacolata ora si procederà in via graduale verso il lato ovest della città. Il cronoprogramma stabilito per il lotto in questione prevede l’arrivo della nuova pista ciclabile bidirezionale al battistero entro la prossima primavera.

Massimiliano Mariotti