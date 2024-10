Atletico Ascoli, il solito errore dopo aver segnato

Il giorno dopo in casa Atletico Ascoli si è riflettuto sull’errore che è costato il gol del pareggio contro L’Aquila. Un errore frutto anche dell’euforia per aver trovato il gol dell’1-0. che purtroppo la formazione del Patron Graziano Giordani ha commesso in altre due occasioni in questa stagione subito dopo essere passati in vantaggio. E su questo si è soffermata anche l’analisi di Simone Seccardini. "Non è arrivata la vittoria – ha ammesso – ma al Don Mauro Bartolini c’era la prima della classe, L’Aquila, e ha mostrato tutto il suo valore. I miei ragazzi hanno dimostrato di poter competere e di ribattere colpo su colpo. Noi abbiamo preparato un piano gara che alla fine si è visto in campo, bisogna lavorare in alcune sottigliezze per cercare di vincere questo tipo di partite perché ancora una volta abbiamo subito gol subito dopo averlo segnato noi e è la terza volta che ci capita quest’anno. Su questo dobbiamo ancora lavorare". E in effetti il gran gol di Manel Minicucci è stato vanificato da una disattenzione difensiva che ha dato la possibilità a Belloni di presentarsi da solo davanti al portiere Pompei e di superarlo con un preciso pallonetto. Ma sono errori di gioventù che una squadra come l’Atletico Ascoli può ancora commettere. "Non si può vincere sempre, anche se ci piacerebbe" ha concluso il tecnico bianconero in sala stampa e alla fine il punto conquistato contro gli abruzzesi muove la classifica e può essere accolto con il sorriso in attesa di affrontare la trasferta decisamente ostica di domenica prossima a Fossombrone. Una squadra che ha sempre rappresentato una specie di ‘bestia nera’ per gli ascolani sin da quando entrambe le compagini militavano nel campionato di Eccellenza. Lo scorso anno la doppia sfida finì in parità sia all’andata che al ritorno. L’Atletico Ascoli forte in questo inizio di stagione del suo cammino in trasferta fatto di tre vittorie su tre, proverà a proseguire la sua straordinaria striscia positiva.

Valerio Rosa