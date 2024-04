Atletico Ascoli-Samb, c’è la diretta streaming

Atletico Ascoli-Samb, in programma domenica (alle 15), sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società bianconera gratuitamente. Questo per consentire ai tifosi che non potranno accedere allo stadio Don Mauro Bartolini di poter comunque assistere all’incontro, dopo che il Prefetto di Ascoli ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di ben dieci Comuni quali quelli di San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Ripatransone, Spinetoli e Martinsicuro. La prevendita dei biglietti partirà questa mattina alle 9. I tagliandi saranno disponibili, al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita (Under 10 gratuiti) fino alle 19 di sabato. Il botteghino dedicato agli ospiti rimarrà chiuso nel giorno della gara. I biglietti per il settore ospiti e la tribuna centrale locali saranno nominativi e acquistabili esclusivamente in prevendita nei Punti VivaTicket e non in modalità online. Potranno essere acquistati ad Ascoli, nelle tabaccherie Tufilla (viale Sinibaldo Vellei, 7), Asculum (via del Trivio, 103), all’Amat (Piazza del Popolo, 17), al bar Tabacchi Fuori Porta (viale Treviri, 149), alla Biglietteria ICS (via del commercio, 52 c/o Il Battente). Per i tifosi locali sarà comunque aperto il botteghino il giorno della partita. La Samb continua la preparazione cercando di archiviare il brutto momento che l’ha vista prima abbandonare le speranze di vittoria del campionato e poi anche quelle di riprendersi il secondo posto. Ci sono da digerire le sconfitte subite sia a L’Aquila che con il Campobasso, negli ultimi cinque turni di campionato la squadra di Lauro non ha mai vinto e ha messo insieme appena due punti, frutto di altrettanti pareggi con Chieti e Matese. La vittoria manca dal 10 marzo, dalla trasferta di Termoli. Un momento delicatissimo da superare soprattutto ora, a tre giornate dal termine del campionato, in cui le motivazioni possono venir meno dal momento che i playoff serviranno a poco o a nulla. Ma la sfida con l’Atletico Ascoli non è come le altre, la Samb deve riscattare la gara di andata quando si fece rimontare, nei minuti finali, di due gol dopo aver conquistato il doppio vantaggio. Proprio quel pareggio rappresenta, oggi, uno dei tanti match gettati alle ortiche dalla Samb nel corso di questo campionato. Di contro l’Atletico Ascoli è in uno stato di grazia, non perde da sette partite. Riuscirà la Samb a rialzare la testa? s.v.