Atletico Ascoli sfida Termoli: ultima partita casalinga del 2024

Atletico Ascoli è pronto ad affrontare l’ultima sfida casalinga del 2024. Domani pomeriggio alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli arriverà un Termoli affamato di punti e rigenerato dal cambio di proprietà e dall’arrivo del nuovo allenatore, l’ex Sambenedettese Andrea Mosconi.

Il patrono Graziano Giordani ha chiesto ai suoi ragazzi di fargli un bel regalo conquistando quella vittoria interna che manca da troppo tempo. Perché se è vero che il ruolino di marcia lontano dalle mura amiche è stato straordinario, in casa i bianconeri non vincono da un mese, da quel mercoledì 13 novembre quando recuperarono la sfida interrotta per infortunio a due giocatori dell’Avezzano imponendosi per 4-2.

Dopo quel successo sono arrivate: la sconfitta contro l’Ancona per 2-1 e il pareggio per 2-2 contro la Vigor Senigallia. Insomma, è giunto il tempo di rivedere i ragazzi di mister Simone Seccardini festeggiare a fine gara un bel successo prima di chiudere questo straordinario 2024 con la trasferta di domenica prossima a Sora.

In casa Termoli ci sono ancora tanti infortunati, il gruppo è ridotto all’osso, ma c’è tanta voglia di stringere i denti, lottare, tornare a giocare per un obiettivo comune e per ridare lustro alla maglia termolese. Il nuovo allenatore verrà presentato solo la prossima settimana, ma ha comunque rilasciato due battute alla conclusione del primo allenamento. "E’ una esperienza esaltante, che ci carica, bisognerà dare tutti il meglio per ripartire nella maniera migliore".

Poche parole, ma tanta voglia di lavorare per rilanciare il ’Cavalluccio’ dopo mesi difficili pieni di polemiche e critiche, addii e rischio fallimento ormai alle spalle. Contro l’Atletico Ascoli sarà probabilmente ancora un Termoli da lavori in corso, ma la dirigenza continua a lavorare sodo per creare una struttura adeguata che possa fare da supporto alla parte tecnica. E si lavora anche per rinforzare l’organico.

Oltre ai nuovi arrivi, il Termoli può contare su alcuni giocatori della vecchia gestione che hanno deciso di continuare a lottare per la causa giallorossa. Tra questi figurano capitan Sicignano, Hutsol, Colarelli, Allegretti, Palombo, Ricci, Esposito e altri. Insomma, questo Termoli non sarà certo un avversario facile da battere.