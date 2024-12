Atletico Ascoli vs Termoli: prezzi biglietti e sfida decisiva per la salvezza

Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista del match in programma domenica alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro il Termoli. La società del Patron Graziano Giordani ieri ha reso noti i prezzi dei biglietti per assistere all’ultima sfida casalinga di questo straordinario 2024.

Il girone di andata infatti si chiuderà domenica prossima con la trasferta a Sora. I tagliandi per la Tribuna Centrale sono in vendita sul circuito Vivaticket al costo di 10 euro. Per quanto riguarda la Curva Ospiti i biglietti saranno disponibili fino alle 19 di domani sempre al prezzo di 10 euro e sempre sul circuito Vivaticket. La biglietteria al campo sarà chiusa per il settore ospiti il giorno della partita.

Mister Simone Seccardini vuole congedarsi dal pubblico di casa con una bella vittoria, ma non sarà facile. Il Termoli ha messo in difficoltà la capolista Sambenedettese ed è uscito sconfitto solo a causa di un fortunoso eurogol dei rossoblù, nel finale di gara.

Non solo in settimana la società che ha vissuto un momento decisamente delicato è stata rilevata da un nuovo proprietario e questo ha portato grande entusiasmo. Ieri il Termoli Calcio ha inaugurato il suo nuovo corso con il primo allenamento allo stadio ‘Cannarsa’. La squadra si prepara a una fase di rinnovamento con volti nuovi, sia tra i giocatori che tra i dirigenti.

Tra questi Nicola Cesare, uno degli imprenditori che ha portato avanti la trattativa per il rilancio del club e il direttore sportivo Pino De Filippis. A guidare la squadra dalla panchina sarà il nuovo allenatore, Andrea Mosconi già tecnico proprio della Sambenedettese. Il nuovo mister ha subito fatto capire che affiderà le chance salvezza ai giocatori della vecchia gestione che hanno deciso di continuare a lottare per la causa giallorossa.

Tra questi figurano capitan Sicignano, Hutsol, Colarelli, Allegretti, Palombo, Ricci, Esposito e altri. L’obiettivo primario resta la salvezza, da raggiungere il prima possibile.

Valerio Rosa