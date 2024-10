Bambino cade da due metri

Momenti di grande preoccupazione per un bambino di due anni caduto accidentalmente da circa due metri d’altezza. L’incidente domestico è accaduto nella prima serata di venerdì in un’abitazione di Acquaviva Picena ed è stato necessario l’intervento dell’Eliambulanza. Il piccolo si trovava su un soppalco della sua abitazione quando, sfuggendo al controllo dei familiari, si è rotolato finendo sul pavimento e riportando alcune contusioni. I genitori hanno chiesto i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della Potes dell’ospedale di San Benedetto. Considerata l’età del paziente e l’altezza da cui è precipitato è stato fatto intervenire l’elisoccorso. Il bambino è stato affidato ai sanitari dell’ospedale Salesi di Ancona dotato di attrezzature specialistiche per la diagnostica e la cura dei piccoli pazienti.