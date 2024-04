Biblioteca d’autore all’insegna della filosofia. Donatella Ferretti presenta ’Rosso di sera’

Il quarto appuntamento di ’Biblioteca d’autore’, a Cupra Marittima, propone un incontro filosofico. Donatella Ferretti presenterà il suo libro ’Rosso di sera’ che ha come sottotitolo ’Piccola filosofia della speranza’. L’appuntamento è per le ore 21 di domani nei locali adiacenti alla stazione ferroviaria di Cupra Marittima e a dialogare con l’Autrice sarà Lucilio Santoni. Il piccolo ma intenso volume sostiene che si possa ’vivere di speranza’. Sostiene che l’esistenza non sia che un incessante, ostinato, tenace sforzo verso il futuro, un atto di fede verso ciò che verrà, uno slancio vitale che vince anche il più cupo pessimismo. Sarà una serata da trascorrere in modo semplice, piacevole e accattivante, che vuole avvicinare i lettori ai temi filosofici. Donatella Ferretti, assessore al comune di Ascoli Piceno, è una docente di storia e filosofia. Da anni tiene corsi di filosofia morale. Ha una laurea in filosofia ed una in pedagogia.