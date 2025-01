Buche e maltempo costano caro al Comune

Le buche sulle strade comunali molto spesso sono responsabili di danni ai mezzi in transito e costringono le amministrazioni a sborsare denaro per il risarcimento. Il comune di Grottammare ha deliberato rimborsi per oltre 9mila euro a otto cittadini che hanno chiesto il risarcimento ritenendo che il danno sia stato causato dalla cattiva manutenzione delle strade, ma anche per eventi legati al maltempo.

Per le buche lungo le carreggiate i danni sono avvenuti in via Valtesino incrocio via della Pace e via della Fratallenza; sul lungomare De Gasperi e poi un pozzetto di raccolta delle acque piovane in via Santa Chiara; in contrada Mezzina incrocio via San Pietro, dove durante i lavori di manutenzione è stata danneggiata una recinzione; per la lastra di copertura di una tomba danneggiata dagli operai; per lo scivolamento su una caditoia lungo la Nazionale; per la caduta di una pianta in via Ballestra che ha danneggiato un’auto.

In totale il Comune pagherà 9.208,33 euro, il danno più consistente è quello causato dal pozzetto delle acque meteoriche in via Santa Chiara, costato 3.293,19 euro.