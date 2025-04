Cala il sipario sulla rassegna ’Commedie nostre’

Sabato calerà il sipario sulla rassegna teatrale Commedie Nostre della Lido degli Aranci in collaborazione con il comune di Grottammare. Alle ore 21.15 al Teatro delle Energie ci saranno le premiazioni delle compagnie vincenti e a seguire la commedia brillante, in dialetto ascolano, "Rusce e Nire" della compagnia teatrale ‘Gente Nostra’, vincitrice dell’edizione 2024 del premio ‘Grottammare Mask’.

‘Rusce e Nire’ è una commedia in dialetto ascolano della compianta scrittrice Tita Mosca, rappresentata per la prima volta nel lontano 2009 per la regia di Guido Mosca. A distanza di 16 anni lo spettacolo viene riproposto con Andrea Flaiani alla regia. E’ la divertente storia del calzolaio Middio ‘Caporosso’, comunista sfegatato, costretto a vivere il ventennio fascista e a confrontarsi giornalmente con gli aspetti farseschi dell’una e dell’altra parte.

Il sipario si apre ad Ascoli la mattina di un 28 ottobre, sul finire degli anni ’30, ricorrenza della marcia su Roma: giornata di parate, bande musicali, marce, saggi ginnici. A Middio non basteranno la sua venerazione del quadro di "Baffò" (Stalin) e l’opera mediatrice di sua moglie Marietta per evitare di contaminarsi col mondo che lo circonda.