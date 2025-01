"Camposcuola e impianti, è andata così"

Per Ascoli è cominciato anche l’anno in cui le cento torri saranno ‘Città Europea dello Sport’. "Questo ci permetterà di ospitare tanti eventi sportivi di rilevanza nazionale – ha anticipato Fioravanti –. Li presenteremo ufficialmente tra qualche settimana, appena avremo composto il comitato organizzatore. Abbiamo intenzione di stilare un calendario di appuntamenti davvero importante, che possa richiamare sul territorio tante persone da ogni parte d’Italia. Al contempo, però, sarà necessario migliorare le strutture sportive che abbiamo in città. Siamo dispiaciuti per i problemi che si sono verificati alla pista di atletica al camposcuola Bracciolani, che non sono dipesi da noi bensì dalla ditta che si era aggiudicata i lavori. Comunque, il momento di difficoltà è stato finalmente superato. Potenzieremo la cittadella dello sport, che si trova proprio nell’area del camposcuola, con la creazione di un nuovo palazzetto. Inoltre – ha proseguito il sindaco –, nell’ex palazzina del Coni ospiteremo tutte le associazioni sportive cittadine. Permettemi, però, di dire anche due parole sugli impianti sciistici di Monte Piselli. Avevamo annunciato la riapertura per domenica scorsa, ma le condizioni meteo non ci hanno aiutati. Anzi. Però, francamente, ritengo assurdo che qualcuno abbia dato, per questo, la colpa al sottoscritto. Gli impianti sono stati collaudati e, meteo permettendo, possono entrare in funzione".