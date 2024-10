Candellori e il ritorno alla Samb: "E’ stata una scelta di cuore"

"Abbiamo capito da soli i nostri errori, ma ora mettiamoli da parte perché ci sono tante altre partite importanti da disputare e da vincere". Testi e musica di Kevin Candellori su Vera Tv. "A Fossombrone è stato un pareggio che fa male. Se a Notaresco -aggiunge il centrocampista rossoblù- pur giocando male abbiamo ripreso la partita allo scadere su calcio di rigore, in terra metaurense siamo stai in vantaggio per ben due volte. Dovevamo chiudere la partita ma non siamo stati bravi a farlo. Così non va bene". Nelle tre trasferte finora disputate la Samb ha conquistato altrettanti pareggi. "Lo sappiamo bene – spiega Candellori – ma se nelle prime due (Atletico Ascoli e Notaresco, ndr) abbiamo giocato male non facendo la Samb, a Fossombrone abbiamo invece dimostrato di sapere giocare a calcio creando gioco e azioni da rete. Ed il rammarico c’è per non avere portato a casa i tre punti. Abbiamo il dovere di dare sempre il massimo ma allo stesso tempo capire la partita ed adattarci alla situazione che viviamo al momento". Candellori, dopo avere giocato da play maker in attesa del ritorno di Guadalupi, gioca ora a fianco dell’ex Nardò. "Mi trovo bene - dice il centrocampista di Castorano - anche nel modulo con due centrocampisti perché in passato ho giocato in questa posizione. Guadalupi è un grande giocatore e quindi gradisco anche questo ruolo. Ma è la mezzala il mio posto preferito a centrocampo in un classico 4-3-3. Ma non ho problemi a giocare in qualsiasi modulo tattico". Dopo avere esordito anche in C con la Samb, Candellori ha militato con Notaresco per poi passare al Campobasso dove ha vinto un campionato di D e giocando tra i prof sempre in Molise, Fidelis Andria e Potenza. Oggi il ritorno in rossoblù. "E’ stata una scelta di cuore. In C ho giocato sempre per la salvezza anche se con buone squadre, ma ero alla ricerca di nuovi stimoli. Voglio vincere il campionato. Ho parlato con Ottavio (Palladini, ndr) e con il diesse De Angelis, mi hanno esposto i programmi e non ci ho pensato due volte per firmare. Sono tornato per vincere non per passeggiare". Domenica arriva la Roma City. "Un match duro ma scenderemo in campo per fare la nostra partita, continuare a migliorarci e dare il meglio. E poi ci sarà il nostro grande pubblico a sostenerci. Già come entri in campo per il riscaldamento il boato che senti dà una carica intensa. E poi quando attacchi sotto la curva nord ti arriva una spinta incredibile. Se poi riesci a fare gol sotto quel settore l’emozione che si prova è grandissima. Spero di riuscirci anche io prima o poi".

Benedetto Marinangeli