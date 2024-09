Carl Fanini Quartet in live. Dai Beatles a Elton John

Domenica 8 settembre alla Palazzina Azzurra in scena il Carl Fanini Quartet. Alle ore 21.30 è in programma il live del gruppo, una selezione di brani di musica pop & soul tratti da artisti internazionali, tra cui George Michael, Beatles, Elton John, Stevie Wonder, James Taylor, Gino Vannelli e tanti altri: insomma, le migliori canzoni evergreen riproposte in chiave acustica dal Carl Fanini 4Tet. La band è composta da Carl Fanini, voce, Roberto Lanciotti al piano, Roberto Marchetti al sax e Federico Bruni alla batteria. Carl Fanini è nato a New York dove trascorre la sua infanzia influenzata dalla musica black e soul: si trasferisce in Italia quando ha dodici anni.

L’anno seguente viene coinvolto in un altro progetto di successo, dei Club House: dal 1992 al 1996 Carl interpreta singoli come ’Take Your Time’, ’Light My Fire’, ’Living In The Sunshine’, ’Nowhere Land’ ed ’All By Myself’ con cui ottiene un successo travolgente, in Italia e all’estero, con apparizioni in tv e tour internazionali: partecipa come ospite al Festivalbar a Lignano Sabbiadoro e a Non è la Rai con Ambra nel 1995. All’esperienza in media records segue quella con la dj movement, con cui Fanini torna protagonista grazie a ’Disco Fever’, con il team dei Music Mind, che in Italia vende oltre 15.000 copie. Seguono molte altre collaborazioni con svariati artisti, come Gabry Ponte, Fargetta, Mauro Picotto, Alex Gaudino, Nari & Milani, Provenzano, che garantiscono al cantante un costante apporto di nuove energie ed ispirazioni. Carl non ha mai smesso di cantare nei suoi live esprimendosi al meglio con la sua musica soprattutto in versione acustica. L’evento doveva svolgersi il 19 agosto, ma a causa del maltempo che ha interessato il territorio quel giorno è stato rinviato a domenica: è organizzato dall’Associazione Novart, con Assoartisti e rientra nel cartellone estivo comunale.

Stefania Mezzina