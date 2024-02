Carnevale Ascoli 2024, concorso in maschera: vince ‘Acchiappa peluche’. Ecco i premiati e le menzioni speciali

Ascoli, 18 febbraio 2024 – ‘Acchiappa peluche’ (iscritto alla categoria 'baby'), interpretato dal piccolo Denver insieme ai genitori, è il vincitore assoluto del concorso in maschera 2024 del Carnevale di Ascoli, per il maggior numero di voti ottenuti. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi questo pomeriggio, con la conduzione di Stefano Traini insieme a Antonella Regnicoli, al teatro Filarmonici.

La Mascherina d’oro 2024 è stata assegnata a Enrico Petrucci, mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2024, è andata a Stefano Traini. La cerimonia è iniziata con la consegna degli attestati a tutti i gruppi delle scuole cittadine che si sono mascherate nella mattinata di giovedì grasso, poi si è proceduto all’assegnazione dei premi alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, oltreché del presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ Marco Olori e di tutto il direttivo composto da Lucio Sermarini, Davide Vannucci, Barbara Tomassini, Giuseppe Pizi, Luigia Rossi Brunori, Daniela Matalucci, Gianluca Iachetti, Stefano Marozzi e Enrico Angelini Marinucci.

Ecco i premiati del concorso per gruppi mascherati divisi per categorie.

Categoria A: al primo posto Lu' vivaie de Peppe de Joma de io la Lama; al secondo posto Nel ricordo dei caduti del commercio ('rrete la croce la precessio'); al terzo posto Se vuo fa balla la frechina..falla cala' jola can..tina.

Categoria B: al primo posto Li feste s'appicceca se Carnevale ve bass'… stenghe sempre a magna .. e' secure che m' ngrass'; al secondo posto Seme ascula' e li arie ce li poteme da; al terzo posto Ma tu che liva vuo'.

Categoria C: al primo posto Arecala da 'ssa pianta; al secondo posto Chesta e' proprie na' vitaccia; al terzo posto L'esorcista de li percarie'.

Categoria D: al primo posto Sentiti ascolana; al secondo posto C'e' posta(o) per te; al terzo posto Me s'appiccia tutteli lampadine!. Categoria G: al primo posto Che gghie' fa' lu fume a lu cammi'; al secondo posto E' la prima vodda che ce maschereme… rompiamo il ghiaccio; al terzo posto De "la carica” me ne e' rimasto uno.

Categoria OB (Omnia Bona): al primo posto Arecala da 'ssa pianta; al secondo posto Sti frechi' e' na rannela!; al terzo posto L'esorcista de li percarie'. Per la categoria baby (da 0 a 10 anni): al primo posto Acchiappa peluche; al secondo posto Ascolana dop; al terzo posto La vennericula! Me so sbagghiata piazza; a seguire Sti frechi' e' na rannela; Frida Kahlo; Ormai so tutte scienziate; Stavodda la so fatta rossa; Massimo Quintodecimo; In giro per Ascoli, con le mini … guide; Willy Wonka.

Premi speciali

La Mascherina d’oro 2024, come detto, è stata assegnata a Enrico Petrucci, mentre la Mascherina d’argento è andata a Stefano Traini. Il premio Pignoloni 2024, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Alessandro Spadea, mentre il premio Sandro Riga 2025 per l’ascolanità è andato alla mascherata “Me facce in quattre pe sta in città”.

Il premio ‘Tonino Fanfulla – Ancaria d’Oro’ (opera realizzata da Gianluca Staffolani), alla presenza di Piero Silvaggio e Zeno Rossi, è stato assegnato a Sergio Storoni con ‘Arecala da ssa pianta’. Secondo classificato (premio in denaro) Mirko Loreti con la mascherata ‘Che figura di merda’; terza classificata (premio in denaro) Maria Antonietta Gagliardi con la mascherata ‘Me s’appiccia tutte li lampadine’.

Sono state poi assegnate 4 borse di studio: prima borsa di studio in arti plastiche a Matteo Coccia, seconda borsa di studio in arti visive e performative a Isabella Floridia, terza borsa di studio a Giuseppe Clerici, quarta borsa di studio a Monica Di Francesco.

Menzioni per il gruppo del consiglio comunale dei ragazzi e per Claudia Antonini (miglior costume). Il premio ‘Lattanzi’ è stato assegnato alla mascherata ‘Sentiti ascolana’. Il concorso fotografico intitolato a Mario Morganti, su Instagram, organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, è stato vinto da Martina Federici con la foto alla bimba Vittoria (‘Ascolana dop’). Il primo concorso whatsapp è stato vinto dal gruppo ‘Diamoci un taglio’.

Le menzioni speciali

Menzioni speciali della giuria a bimbi da 0 a 10 anni per le mascherata ‘Oki’, ‘Elia il leone’ e ‘Il piccolo principe’. Menzione speciale anche per la mascherata ‘Il leone del ponte di San Filippo’. Un quadro di Procopio è stato, invece, assegnato dalla Galleria 2019 alla mascherata ‘Vocca aperta’. Menzione speciale come ambasciatori del Carnevale ascolano alla mascherata ‘Diamoci un taglio’. Altra menzione speciale alla mascherata ‘E’ figghiama cacata’. Menzione ‘Tale&Quale’ a Cesare Cappelli nell’interpretazione di Vinicio Petrelli.

Infine, targhe ricordo per i protagonisti del Carnevale ascolano che non ci sono più, sono andate ai familiari dei compianti Leo Vitelli e Piero D’Ottavi. Tra i ringraziamenti speciali dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ quelli allo studio notarile Allevi-Castallo, a Monica Marini e a Nazzareno Cappelli che ha seguito come notaio il Carnevale in tante edizioni del passato.