Casadei trionfa al Gran Premio. E oggi finale per il concorso ippico

Gran finale, oggi, per la seconda edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’, in scena al campo Squarcia già da venerdì. Un evento, quello organizzato dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’ e dalla Fise, in sinergia ovviamente con il Comune, che in questo weekend sta catalizzando proprio sul Piceno l’attenzione degli appassionati di tutta Italia legati al mondo equestre. Una domenica, questa, caratterizzata da tante gare che si susseguiranno, tutte ad ingresso gratuito. A spiccare sarà soprattutto il Gran Premio previsto per le 11, con in palio il montepremi da 15mila euro. Un altro Gran Premio, invece, che ha assegnato addirittura 26mila euro, si è disputato ieri pomeriggio e, di fronte a una straordinaria cornice di pubblico, anche grazie alla giornata soleggiata, è stato vinto dal fenomenale Giacomo Casadei. Il laziale, rappresentante dell’arma dei carabinieri, in sella a Irasca, ha messo in riga tutti i principali avversari. Al secondo posto, invece, si è piazzata Giulia Martinengo, su Pina Van De Moerhoeve. Medaglia di bronzo per il lombardo Enrico Frana, su Ponciarello. Per quanto riguarda alcune tra le altre gare andate in scena ieri, poi, nella categoria ‘C115 a tempo’, vittoria per Eloisa Flocco, dalla Puglia, che ha chiuso davanti all’abruzzese Noemi Vallese. Nella staffetta, invece, trionfo per ‘La cordijana’, con le atlete Gloria Catalano e Sofia Palladinetti, entrambe arrivate dal vicino Abruzzo. Nella categoria ‘C120 a tempo’, poi, primo posto per la marchigiana Marina Adamo del team ‘Il Girasole’, in sella a Esca Du Hutrel. Seconda posizione, invece, per Diletta Lamponi del Club Monterosato. Quarto l’ascolano Edoardo Celani del Centro Ippico Piceno, che ha chiuso di poco ai piedi del podio. Vittoria per Giulia Martinengo dell’Aeronautica Militare su Lothagravin, successivamente, nella categoria ‘C130 a tempo’.

La serata di ieri, poi, si è conclusa con la proiezione di ‘Cento, assalto al moro’, il documentario sul Settantennale della Quintana realizzato dalla Xentek e accolto tra gli applausi dai tantissimi spettatori presenti. Ma c’è ancora tanto da gustare, oggi, nel menù proposto dal concorso ippico ‘Città di Ascoli’. Un’occasione più unica che rara, come ribadito anche dai vertici della Fise, per ammirare dal vivo i più forti cavalieri e le migliori amazzoni giunte ad Ascoli da ogni parte d’Italia.

Matteo Porfiri