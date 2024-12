Castel di Luco ad Acquasanta tra i migliori hotel di lusso al mondo secondo Forbes

Riconoscimento internazionale per la storica dimora di Castel di Luco, ad Acquasanta. La struttura, riaperta nel marzo scorso dopo essere stata ristrutturata a seguito dei danni causati dal terremoto, è stata infatti inserita dal magazine americano Forbes tra i dieci migliori hotel di lusso al mondo. Tra l’altro, si tratta dell’unica presenza italiana nella classifica in cui compaiono anche alberghi dell’India, del Marocco e perfino dello Sri Lanka. Insomma, una vetrina prestigiosa per Castel di Luco, che dà lustro non solo al Piceno ma, in generale, a tutte le Marche.

All’interno della dimora, oltre al ristorante, ci sono anche nove stanze, che nel giro di un anno diventeranno 18. I titolari Francesco e Laura Amici, infatti, tra febbraio e marzo avvieranno ulteriori lavori che porteranno a un ampliamento della struttura. "Finire su Forbes è un sogno che si avvera – spiega Francesco Amici –. E’ una soddisfazione che ci ripaga di tutti i sacrifici sostenuti fino ad ora. Dedico questo risultato a tutti coloro che ci sono stati vicini, soprattutto nei momenti più difficili. Tra il terremoto e la pandemia, infatti, siamo stati messi letteralmente in ginocchio. Ma abbiamo avuto sempre la forza di rialzarci, tornando più forti di prima. Ciò grazie a tutta la mia famiglia, perché è stato un lavoro di squadra".

Castel di Luco, da sempre, richiama tantissimi turisti, considerando il fatto che lo storico edificio è ben visibile già dalla strada Salaria e cattura subito l’attenzione. "Nel 2025 diventeremo albergo diffuso, anche per questo aumenteremo il numero delle stanze – prosegue Amici –. Inoltre, introdurremo una bella novità: il vecchio fienile diventerà una sorta di ‘officina dei saperi e dei sapori’: lì, infatti, organizzeremo dei laboratori dedicati alle tipicità del nostro territorio e non solo. Insomma, abbiamo tanti progetti e non ci fermeremo qui. Intanto, pensiamo a vivere bene il periodo natalizio, anche perché torneremo ad ospitare tante persone la notte di Capodanno. Poi, come detto, ci fermeremo qualche tempo per consentire lo svolgimento dei lavori".

La presenza di Castel di Luco nella classifica stilata dal magazine Forbes, sicuramente, contribuirà anche ad accendere i riflettori sul Piceno e fare in modo che il territorio possa richiamare un numero sempre maggiore di turisti da tutto il mondo.

Matteo Porfiri