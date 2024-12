C’è il semaforo sul ponte. Via libera al doppio senso

Ieri mattina è stato riaperto al traffico, in entrambi i sensi di marcia, il ponte in cemento sull’Ancaranese, regolato da un semaforo intelligente. Il varco tra Marche e Abruzzo è tornato finalmente a essere percorribile in entrambe le direzioni. Sul posto è stato sistemato un semaforo intelligente, che ha tre attuatori, che quindi permette il deflusso del traffico, là dove dovesse rilevarsi un aumento, soprattutto all’altezza del raccordo autostradale, il semaforo scatterà e quindi eviterà che si creino code e problemi. "Il semaforo – dichiara l’assessore alla viabilità Daniele Tonelli – non è il traguardo, ma rappresenta una fase transitoria, che ci vedrà impegnati nella riapertura del ponte nel doppio senso di marcia. Al momento stiamo verificando i tempi e soprattutto durante le ore di punta".

Sul posto anche i tecnici della Provincia, l’ingegnere Curti e Quarante, delegato dell’ingegnere Ranieri di Teramo. Il presidente della Provincia Sergio Loggi ha detto: "L’installazione del semaforo ha avuto i suoi tempi, sono procedure che non sono semplici. Abbiamo fatto un passo alla volta. Un primo traguardo è stato raggiunto, ma sia chiaro è un punto dipartenza. Stiamo cercando di tornare alla normalità, avevamo detto che il semaforo sarebbe stato installato prima di Natale e abbiamo rispettato la promessa. Il collegamento è stato ripristinato, adesso stiamo valutando tutte le condizioni, monitorando il traffico. Abbiamo dato il via alla prima tranche, istituendo il cantiere, secondo step è rappresentato dall’installazione delle barriere laterali, per permettere la riapertura in entrambi i sensi di marcia, senza ricorrere al semaforo, per ottenere una viabilità ottimale. La Provincia di Ascoli insieme a quella di Teramo ha svolto tutti gli studi che hanno permesso di effettuare alcuni ragionamenti e soprattutto di ripristinare una circolazione in sicurezza. I tempi sono dettati dal rispetto di tutte le normative, abbiamo dovuto fare un’ aggiudicazione, ci sono stati gli impegni di spesa e tutte le valutazioni del caso. Ribadisco si tratta di un punto di partenza, lavoreremo per ripristinare il doppio senso di marcia, comunque mi preme ribadire, che non perdiamo di vista la costruzione del nuovo ponte. La procedura la stiamo portando avanti, il finanziamenti c’è, la Soprintendenza ha posto dei vincoli, ma noi proseguiamo con l’obiettivo di realizzare una nuova struttura capace di interpretare nuove esigenze e una nuova viabilità moderna e all’avanguardia. Nei prossimi giorni ci incontreremo tutti insieme per fare le valutazioni necessarie". Il collegamento è stato ristabilito adesso serve anche molta da parte di tutti gli automobilisti.

Maria Grazia Lappa