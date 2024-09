C’è la festa dei carri a Spinetoli. Il paese si tuffa nella tradizione

Cresce l’attesa per la tradizione festa dei carri dell’uva a Spinetoli, la rievocazione storica con sfilata di carri allegorici che ogni anno richiama gente da ogni parte. La sfilata si terrà sabato, a partire dalle 20. Come da tradizione, sarà una serata all’insegna del folklore, tradizione, musica e balli popolari. Una sfilata di carri allegorici (Carri dell’ Uva), allestiti per l’occasione da 8 gruppi, che raccontano la vita rurale dei primi ‘900 al tempo della vendemmia. La Festa dell’Uva di Spinetoli è una delle più antiche manifestazioni della provincia di Ascoli che nasce negli anni ‘20 del secolo scorso come festa di ringraziamento per il raccolto dell’uva e, insieme alla tradizionale Sagra dello Stoccafisso, piatto tipico della vendemmia, giunta alla sua 48esima edizione, che si tramanda di anno in anno per rinnovare l’attaccamento alle radici rurali. I carri che sfileranno nel centro storico di Spinetoli sono progettati e realizzati dai giovani del paese. "E’ … tempo di vendemmiare. Bacco ridendo auree vendemmie prepara". E’ il momento di rievocare antiche tradizioni, i suoi sapori e i suoi colori, i suoi profumi. La vendemmia da sempre rappresenta un momento speciale, l’uva è il simbolo della vita e dell’immortalità. La raccolta rappresenta un momento ’magico’.

La festa fu istituzionalizzata nei primi del Novecento come si ricava da un articolo presente nel periodico locale ’Eja! Dalla città e dalla provincia’ (edizione numero 45 dell’8 settembre 1939): "Il Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Ascoli a quel tempo comunicò le date delle celebrazioni nei Comuni della provincia per la X Festa Nazionale dell’Uva, date riguardanti il mese di ottobre. La festa era quindi celebrata già nel 1929, oltre novant’anni fa. La festa dell’uva per tradizione si celebra la seconda settimana di settembre ed è inserita nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, il cui Santuario si trova nel piccolo borgo. Legata alla festa c’è anche la ’Sagra dello stoccafisso’, che quest’anno è giunto alla sua 48esima edizione. Lo stoccafisso era il piatto tipico che si consumava in campagna nel periodo della vendemmia".

Maria Grazia Lappa