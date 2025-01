C’è l’ok dopo il collaudo. Riaprono gli impianti, domani si torna a sciare

Si torna a sciare a Monte Piselli. Il collaudo di ieri mattina sulla seggiovia Tre Caciare, dopo l’autorizzazione al prolungamento della vita tecnica dell’impianto ormai vetusto e le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza, ha dato esito positivo e da domani la seggiovia tornerà a servire il comprensorio dei Monti Gemelli. Una notizia attesa già da alcune settimane dopo le oltre diecimila presenze riscontrate durante le festività natalizie, nonostante si potesse utilizzare solo il ‘campetto’ della scuola di sci usufruendo della parte finale delle piste del comprensorio sviluppato sulle proprietà del Cotuge, adeguatamente battute con il nuovo battipista acquistato lo scorso anno, ma rimasto praticamente inutilizzato per carenza di neve.

Il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’assemblea Cotuge già giovedì aveva anticipato la notizia che se il collaudo dei tecnici avesse dato esito positivo, da domani la seggiovia sarebbe tornata in funzione e tanti è stato. "Il collaudo effettuato questa mattina sull’impianto di Monte Piselli, ad opera del direttore di esercizio, l’ingegner Marco Rinaldi – ha dichiarato ieri pomeriggio il sindaco dopo le operazioni di controllo degli impianti di risalita delle Tre Caciare – ha dato esito positivo: da domenica, l’impianto sarà in funzione. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per la deroga relativa all’utilizzo dell’impianto, ora si procederà allo sgombero della strada per l’intermedia, di competenza del gestore Remigio Group, che permetterà a tutti gli sciatori e appassionati della montagna di arrivare fino alla stazione di partenza dell’impianto. Un ringraziamento doveroso va sicuramente ai soci del Cotuge, all’assessore delegato Domenico Stallone, all’ing. Rinaldi, all’Ansfisa e all’ing. Marturano per l’impegno, la dedizione e il sinergico lavoro di squadra svolto".

Una bella notizia, insomma, per gli appassionati di sci e di snowboard, ma anche per chi va in montagna con le ciaspole, con gli slittini e i bob per divertirsi. Le previsioni meteo prevedono l’arrivo di una perturbazione nevoso proprio nel weekend e questo non potrà che far piacere, dopo le polemiche nate dal fatto che a Natale con tanta neve a disposizione, gli impianti erano chiusi. E così dopo i lavori fatti dalla ditta Graffer, necessari ad un impianto che mostra tutto il peso dei suoi anni, che tra qualche settimana compirà ben 43 anni e che comunque a primavera verrà demolito, da domani si tornerà a sciare a due passi dal centro di Ascoli.

