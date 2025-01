’Children’s Corner: l’angolo di Gianni Rodari’ va in scena oggi al teatro Mercantini

Oggi alle 17.30, il teatro Mercantini di Ripatransone ospiterà uno spettacolo unico, all’interno della rassegna ’Natale a Ripatransone 2024/2025’, dal titolo ’Children’s Corner: l’angolo di Gianni Rodari’. L’evento, dedicato al grande favolista italiano Gianni Rodari, è un affascinante viaggio musicale e teatrale per tutte le età, pensato per far rivivere le fiabe e i racconti che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni. La performance, adatta a grandi e piccoli, vedrà protagonisti l’associazione Astrifiammante e il Triosynchordia, un ensemble di musicisti che accompagneranno la narrazione con musica dal vivo, arricchendo l’esperienza con un’interpretazione dinamica e coinvolgente dei testi di Rodari. Lo spettacolo offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’universo creativo del celebre autore, esplorando storie che stimolano la fantasia e l’immaginazione, il tutto attraverso una fusione di parole e note.