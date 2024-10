Circolo ’Don Mauro’: arriva l’attore Colangeli

Si alza il sipario sulle nuove iniziative del circolo di cultura cinematografica ‘Don Mauro – Nel corso del tempo’, pronto a riprendere le attività nell’ormai consueta location di Monticelli (via dei Frassini, 4). Ieri mattina nella sala Morgante di casa Regina Apostolorum il direttivo del cinercircolo presieduto da don Giampiero Cinelli ha provveduto a presentare in via ufficiale la nuova programmazione sviluppata. Anche per l’edizione 2024 ci saranno tanti appuntamenti arricchiti dalla presenza di ospiti di grande spessore. Come già accaduto in passato tra le varie proiezioni previsto uno filo conduttore interamente dedicato ad un personaggio famoso e quest’anno sarà la volta della retrospettiva incentrata sull’attore e regista italiano Giorgio Colangeli. Per l’occasione giovedì 10 ottobre avverrà la proiezione del film ‘L’aria salata’. Proprio questa la pellicola che consentì a Colangeli di essere premiato con il David di Donatello 2006 come miglior attore non protagonista. Il programma previsto poi proseguirà giovedì 17 ottobre con ‘Lontanto lontano’ (2019, 92’) di Gianni Di Gregorio con Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio ed Ennio Fantastichini. Giovedì 24 ottobre, invece, imperdibile appuntamento con ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi. Proprio il film che ha segnato il debutto come regista della Cortellesi è stato il film campione d’incassi del 2023 con 36,6 milioni di euro. Inevitabile la pioggia di premi ottenuti tra cui tre riconoscimenti alla festa del cinema di Roma, il Nastro d’Argento come film dell’anno e la bellezza di 5 David di Donatello. La pellicola ha inoltre vinto il Biglietto d’Oro ed è divenuto il decimo film di maggior incasso in Italia. Giovedì 31 si proseguirà con la proiezione di ‘Castelrotto’. In quell’occasione il regista e Giorgio Colangeli saranno presenti in sala per presentare il film e dibattere con gli spettatori. Nello stesso giorno sarà prevista anche la presentazione del cortometraggio ‘Superbi’ che ha visto la presenza di quattro attori ascolani e girato un anno fa ad Ascoli sul tema delle olive all’ascolana. In molti ricorderanno la comparsa di un’insegna in piazza del Popolo della tipica specialità cittadina, prodotta però in quella circostanza dai cinesi.

La retrospettiva si concluderà giovedì 7 novembre con ‘Dall’alto di una fredda torre’. Il 14 novembre infine con ‘Mastroianni 100 e Loren 90’ saranno celebrati i due grandi attori del cinema italiano.

Massimiliano Mariotti