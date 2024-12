Città in lutto per Pasquale Caputo. Domani pomeriggio l’addio

Mondo della Quintana di Ascoli in lutto per la scomparsa di Pasquale Caputo, figurante del sestiere della Piazzarola e molto conosciuto anche tra i tifosi dell’Ascoli. Pasquale, 61 anni, ha lottato strenuamente con una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo, ma non ha mai perso il sorriso. È sempre stato un’anima del sestiere ricoprendo oltre al ruolo di Nobile dell’arme biancorossa dell’aquila, anche quello di responsabile della cucina e di chef nelle cene medievali del Sestiere. Non solo. Grande tifoso dell’Ascoli seguiva la compagine bianconera in casa e in trasferta e quest’anno soffriva nel vedere la sua squadra del cuore così in difficoltà. Era dipendente della multinazionale giapponese Ykk ed una persona molto conosciuta ed amata. Lascia ora nel dolore tutti i suoi familiari, la moglie Roberta, i figli Davide e Francesca, e gli amici che lo frequentavano. Questo il messaggio pubblicato sui social dal Sestiere della Piazzarola: "Il Sestiere della Piazzarola si stringe attorno alla famiglia Caputo e porge le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del caro Pasquale. Un affettuoso ricordo dall’arme biancorossa. Che la terra ti sia lieve".

La salma di Pasquale Caputo da ieri pomeriggio è custodita nella camera mortuaria della Casa Funeraria Damiani e vi rimarrà fino a poche ore prima della cerimonia funebre che sarà celebrata domani alle ore 15 nella chiesa Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata. "Perdiamo un amico e un figurante dal cuore d’oro" ha sottolineato l’ex caposestiere della Piazzarola, Pierluigi Messidori.

Valerio Rosa