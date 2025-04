’Commedie Nostre’ torna il 18 maggio. Annullato lo spettacolo di Fabio Troiano

A seguito della deliberazione di 5 giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri per la morte del Sommo Pontefice, l’associazione Lido degli Aranci comunica che l’ultimo spettacolo di ‘Commedie Nostre’ che si doveva tenere ieri sera, è stato rinviato a domenica 18 maggio alle ore 17,30 al teatro delle Energie.

A Montalto Marche, invece, non arriverà l’attore, sceneggiatore e conduttore televisivo Fabio Troiano che il 30 aprile avrebbe dovuto interpretare lo spettacolo ‘Il dio bambino’. La rappresentazione teatrale prevista al Teatro della Fiaba e della Poesia è stata annullata per cause del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori della stagione teatrale promossa dal Comune di Montalto delle Marche e dall’Amat.

Scusandosi con il pubblico, gli organizzatori comunicano che quote abbonamenti e biglietti già acquistati saranno rimborsati. Per informazioni: Amat 071.2072439.