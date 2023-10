Compagni di una vita: "Da un pappagallo morto all’idea di un funerale per gli amici animali"

Bucci, quando e come è nata l’idea?

"La mia attività nasce da un’esperienza di lutto: da anni allevo pappagalli a mano, ne vedo sempre molti nascere e crescere. Ma quando a febbraio 2016 uno di loro è venuto a mancare mi sono reso conto della totale carenza sul territorio di strutture necessarie per poter offrire un funerale dignitoso a chi è stato il compagno di una vita. Da quel momento ho deciso di avviare l’attività di servizi funebri per animali domestici, ciaoamico.it, che è in assoluto la prima azienda del genere nata nella provincia di Ascoli".

Perché le persone decidono di cremare i loro animali?

"I nostri amici a quattro zampe sono diventati ormai parte integrante delle nostre vite. Ci accompagnano e regalano affetto nella vita di tutti i giorni. Sono quelli che più di tutti riescono a farci ritrovare il sorriso e lasciare da parte tutte le preoccupazioni della quotidianità. Ci insegnano cosa significa prenderci cura di qualcuno per puro amore. Per questo, quando un animale viene a mancare, la famiglia ha bisogno di tutto il supporto necessario per affrontare l’evento e regalare un ultimo e profondo gesto di amore ai propri animali. Soprattutto si sceglie di cremare il proprio animale per poter continuare a tenerlo con sé anche dopo la sua scomparsa, oppure per evitare sanzioni importanti relative ad un seppellimento fatto in maniera non conforme alle leggi vigenti in materia".

Qual è il caso più curioso che vi è capitato?

"In un certo senso tutti i casi che normalmente ci capitano sono curiosi, perché suscita sempre curiosità conoscere gli innumerevoli modi in cui i nostri amici animali riescono a donarci tutto il loro amore nel corso di una vita e non si finisce mai di sorprendersi del loro lato profondamente umano".

Come avviene la cremazione degli animali?

"Il nostro compito è quello di fornire un supporto immediato, autorizzato e certificato, alla famiglia che si trova nell’esigenza di dover affrontare un lutto del genere, così come quando viene a mancare una persona cara. Proprio per questo, siamo reperibili h24. La cremazione avviene a Civitanova, nell’impianto crematorio autorizzato ‘La Cineraria’, struttura per la quale siamo collaboratori esclusivi per la provincia di Ascoli: si tratta di un impianto crematorio di ultima generazione e in linea con le più recenti normative per il rispetto dell’ambiente".

C’è tanta gente che decide di farlo? Quante cremazioni fate all’anno?

"A causa del numero esiguo di strutture quando nel 2016 ho avviato questa attività, la richiesta è stata alta fin da subito. Negli anni il nostro servizio, grazie all’esperienza acquisita e alla nascita di impianti sempre più evoluti, è sempre più richiesto ed è il segno di una civiltà che si evolve e di maggiore rispetto e sensibilità verso i nostri amici animali".

Matteo Porfiri