Confindustria compie 80 anni. Una serie di eventi per festeggiare

L’assemblea di Confindustria Ascoli Piceno quest’anno costituirà un evento storico.

Infatti l’assise degli imprenditori piceni segna la ricorrenza dell’ottantesimo anno di vita della struttura confindustriale. Una ricorrenza che gli imprenditori del Piceno intendono festeggiarla con un evento capace di coniugare storia e innovazione, in grado di riportare alla luce un glorioso passato di pionieri d’industria e di raccordarlo, ai giorni nostri, con un presente fatto di resilienza e di tenacia.

Un percorso scritto dai suoi protagonisti che, senza mai smettere di guardare al futuro, hanno maturato la capacità di individuare le sfide e la legittima pretesa di superarle, generando benessere diffuso e nuove prospettive di sviluppo per tutto il territorio.

L’evento, in programma stamani sarà strutturato in due atti moderati dalla giornalista Safiria Leccese.

Il primo di questi, dopo i saluti istituzionali, dedicato a ripercorrere la storia di Confindustria Ascoli Piceno sino ai giorni di oggi. Un secondo atto invece, sarà dedicato all’idea di futuro che Confindustria Ascoli Piceno ha immaginato per il attrarre capitali e competenze attraverso la riqualificazione delle aree industriali dismesse: la realizzazione di un polo di innovazione e di trasferimento tecnologico basato sul modello della NExT Innovation®.

In questa fase ci saranno importanti testimonianze dei protagonisti che hanno già sperimentato in prima persona il modello della NExT Innovation® e che hanno realizzato, anche grazie ad essa, importanti innovazioni in vari ambiti: Robotica, Aerospazio,? Life Science, Realtà virtuale, Intelligenza artificiale, ecc..

Ogni intervento sarà poi supportato da una live experience perchè al termine dei lavori, le innovazioni trattate saranno visitabili e sperimentabili presso i corner appositamente allestiti nel Foyer e sul Palcoscenico.

Vittorio Bellagamba