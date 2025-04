Consiglio comunale, dall’avanzo di bilancio al caso ex bocciofila

Tanto bilancio e lavori pubblici, nel consiglio comunale programmato per il pomeriggio di martedì 29 aprile. La seduta in assise è stata convocata per le 17, con ben 21 punti all’ordine del giorno. Si partirà con un’interpellanza e un’interrogazione di Luciana Barlocci, la prima sulle misure in materia di politiche giovanili che l’amministrazione intende adottare a contrasto degli episodi di violenza e vandalismo verificatisi in città, la seconda sul futuro dell’ex Bocciofila. In seguito ci sono un’interpellanza e tre interrogazioni di Annalisa Marchegiani: la prima sull’affidamento dello spazio dell’ex bocciofila a un gruppo di imprenditori privati per la realizzazione di una struttura destinata a ospitare spazi di coworking, le tre interrogazioni sulla procedura di concessione in gestione dell’ex Bambinopoli, sulle attività di promozione della Bandiera Blu e sull’organizzazione dell’edizione 2025 dell’evento musicale San. B Sound. Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri hanno protocollato due interrogazioni, sulla riqualificazione della stazione ferroviaria di San Benedetto e sul nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Dopodiché vengono le due interpellanze di Lorenzo Marinangeli, sulle azioni a contrasto dell’abusivismo commerciale e l’assenza di un agente di Polizia Locale durante le operazioni di astatura del Mercato Ittico. L’interrogazione di Nicolò Bagalini e Andrea Traini, quindi, riguarda il futuro dell’ex scuola ‘Santa Lucia’. Ad inaugurare la discussione sul bilancio sarà la ratifica di alcune variazioni al previsionale 2025-2027 e di prelevamenti dal fondo di riserva. Quindi si passerà alla votazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2024, il quale evidenzia un risultato di amministrazione pari a 51,2 milioni di euro che, al netto delle componenti vincolate, conta 1,04 milioni destinati a investimenti e 6,07 milioni come parte disponibile.

Giuseppe Di Marco