Continuano i lavori Dalla pista ciclabile al parco dell’Annunziata

La pioggia di questi giorni ha rallentato i lavori che si stanno sviluppando per la riqualificazione del parco dell’Annunziata, con l’importante intervento operato sulla Fortezza Pia, e lo sviluppo del percorso ciclopedonale che sta riguardando piazza Matteotti, il ponte Maggiore e il primo tratto di viale Indipendenza con l’intersezione di viale Benedetto Croce. Presto saranno completati i lavori previsti dal terzo stralcio. Va avanti il restauro volto a favorire il completo recupero della Fortezza Pia e delle mura urbiche ovest con la nuova illuminazione che andrà a valorizzare uno dei monumenti più storici e caratteristici delle cento torri. Il completo programma di intervento previsto dall’Arengo, come già accennato, è stato sviluppato in quattro fasi: riqualificazione; restauro delle mura urbiche; sviluppo del tratto nord con una passeggiata archeologica lungo le mura; tratto sud del percorso previsto. La valorizzazione delle antiche mura andrà a prevedere inoltre una via che consentirebbe dal torrione di Porta Romana di risalire le antiche mura fino a raggiungere la fortezza. L’importo di spesa previsto per consentire lo sviluppo della passeggiata archeologica lungo il tratto nord si attesta sui 675mila euro. Cifra ai quali andranno ad aggiungersi i 285mila euro per quanto riguardo il tratto sud. Tutto il progetto complessivo è stato reso possibile grazie al finanziamento di 5 milioni di euro ottenuto con l’8x1000. Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione della corsia ciclopedonale bidirezionale che, dopo aver visto coinvolto corso Vittorio Emanuele, sono proseguiti nel tratto che dal semaforo all’incrocio della chiesa del Carmine. Attualmente i lavori stanno riguardano piazza Matteotti con l’adiacente ponte Maggiore. Anche qui si stanno procedendo con lo stesso iter utilizzato su corso Vittorio Emanuele. Dopo i lavori di scasso e l’avvenuta gettata per creare il nuovo fondo del tratto si stanno attendendo le tempistiche necessarie per la completa maturazione del massetto in cemento sul quale poi si provvederà a realizzare il fondo ultimo. In questi giorni si sta effettuando anche degli scavi che riguardano la frazione Palombare per l’estensione delle rete idrica. Per favorire l’intervento è stato previsto il transito a senso unico alternato con la viabilità regolata da semafori mobili allestiti per il periodo di tempo che interesserà i lavori.

Massimiliano Mariotti