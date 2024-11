Corone d’alloro. L’augurio del Rettore:: "Siate preparati e motivati"

Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani gremita in occasione della cerimonia di proclamazione delle laureate e dei laureati in Infermieristica, del polo didattico di Ascoli Piceno. Ben 41 nuovi dottori in Infermieristica che hanno discusso la loro tesi davanti alla Commissione d’esame presieduta dal Professor Stefano Giannubilo e composta dal Direttore Stefano Marcelli e dai docenti Vito Maurizio Parato, Giulia D’Angelo, Matilda Andreucci, Tiziana Traini, Nicolino Romani e Daniele Tognetti. Ad aprire i lavori è stato il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Professor Gian Luca Gregori che si è congratulato con i neo-laureandi. "Il mio augurio è di iniziare un nuovo percorso professionale ricco di soddisfazioni – ha detto il Rettore Gregori – il mondo del lavoro attende giovani preparati e motivati come voi, capaci di rispondere ai bisogni di salute della persona e della collettività". Una giornata importante insomma iniziata già la mattina con i primi ventuno studenti e proseguita nel pomeriggio con i restanti venti. Una giornata condivisa dai ragazzi con le loro famiglie, un traguardo importante dopo la formazione durate tre anni. Molti e variegati i temi trattati nelle tesi dai neo laureati e neo laureate, come ad esempio lo studio della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei pazienti con malattia di Alzheimer, la prese in carico della vittima di violenza nei pronto soccorso, la differenza di genere nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, ulcera vascolare arteriosa, ma anche l’impegno infermieristico per garantire la sostenibilità ambientale e il Disaster Manager nella gestione delle catastrofi.

Questi i 41 nuovi dottori e dottoresse in Infermieristica: Rachele Aleandri, Michela Alessio, Valentina Bastiani, Gaia Bastiani, Manuel Berna, Simona Candellori, Gaia Celani, Angelica Coppola, Marco Giuseppe Costa, Vito Daddabbo, Serena Danesi, Vanessa De Angelis, Dedduwa Ishanee, Ludovica Di Girolami, Pramila Ekka, Miriam Fina, Martina Galli, Leonardo Leonetti, Domenico Lomascolo, Carmine Loreti, Maria Cristina Luzi, Michelle Mara, Marianna Marciano, Simone Marini, Augusto Mariotti, Noemi Marrone, Fabio Mattei, Chiara Neroni, Alessia Panosetti, Mario Pignati, Arianna Rivosecchi, Laila Rouimi, Antonio Serpe, Cecilia Sospetti, Niccolò Spina, Claudia Tartaglia, Federica Tempera, Federica Torzolini, Sarah Trombetta, Valentina Valori ed Elisabetta Viviani. Al termine delle discussioni delle varie tesi di Laurea, c’è stata la sempre emozionante cerimonia della proclamazione con diversi genitori che non sono riusciti a trattenere le lacrime per la commozione.

Valerio Rosa