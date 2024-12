Da Irpef e Imu al piano delle alienazioni. Ultimo consiglio comunale dell’anno a Cupra

Il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni ha convocato l’ultimo consiglio comunale di quest’anno con 10 punti all’ordine del giorno, che si terrà lunedì 23 dicembre alle ore 21,15. Fra i punti di maggiore interesse, per la cittadinanza, la conferma dell’aliquota Irpef per l’anno 2025 e quella dell’imposta municipale Imu. Al punto numero 5 sarà discussa l’approvazione del programma triennale 2025-2027 dei servizi e delle forniture. All’ordine del giorno anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il prossimo triennio e a seguire l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dei lavori pubblici. Per chiudere la seduta i consiglieri dovranno discutere i documenti di programmazione finanziaria dell’esercizio 2025-2027 con l’approvazione del documento di programmazione e del bilancio di previsione, argomento cui anche la minoranza riserverà la massima attenzione.