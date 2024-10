Da piazza Marini agli asfalti in strada: lavori a Spinetoli

Proseguo o i lavori di manutenzione nel comune di Spinetoli. In questi giorni l’accento è stato posto su tutto il territorio comunale: si procede con l’asfaltatura della strada provinciale, che conduce a Spinetoli capoluogo, che da tempo i cittadini avevano messo sotto accusa per le gravi condizioni in cui giaceva. Al momento si sta anche procedendo con la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque bianche per risolvere i problemi di allagamento nel parcheggio adiacente la Circonvallazione Est. Si procede anche con la ripulitura del monumento in piazza Marini e la manutenzione nei parchi della cittadina. In questi giorni infatti sono stati previsti ispezioni e aggiornamenti delle attrezzature attraverso un programma di manutenzione attento. I residenti di Spinetoli da tempo sottolineano che il paese necessita di cure e manutenzione e chiedono risposte e una pianificazione attenta.