Dal carcere al galateo

Una due giorni di appuntamenti in centro. Il primo è in calendario oggi, al Forte Malatesta: prima una visita guidata alla mostra “Luci e Ombre. Tracce di vita dal carcere”, poi la presentazione del libro “Non esisto” di Alberto Schiavone, quest’ultima con la partecipazione della direttrice della Casa Circondariale di Pescara, Lucia Di Feliciantonio. La presentazione a ingresso libero si svolgerà dalle ore 18 ma per chi vorrà è prevista una visita guidata all’esposizione a partire dalle ore 17 con ingresso ridotto a 4 euro. Il ricco calendario di eventi, incontri e approfondimenti organizzati a corredo della mostra ’Tra luci ed ombre.

‘Lo splendore della tavola’ è il nome dell’altro evento promosso dalla gestione dei musei di Ascoli (cooperative Integra e Il Picchio) in programma domani, alle 17, nella pinacoteca. Protagonista sarà la giornalista, scrittrice e consulente del Quirinale, Barbara Ronchi della Rocca. Esperta di bon ton e autrice di numerose pubblicazioni sul galateo, è conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a innumerevoli trasmissioni sulle reti Rai e Mediaset, per conto delle quali ha seguito e commentato in diretta gli avvenimenti legati alle famiglie reali europee, tra cui le nozze di Carlo d’Inghilterra, quelle di suo figlio William, il funerale di Ranieri di Monaco e il giubileo della Regina Elisabetta. ‘Lo splendore della tavola’ consentirà al pubblico di avvicinarsi all’arte della mise en table, l’apparecchiatura della tavola. "Questa iniziativa – sottolinea Stefano Papetti, curatore scientifico delle collezioni civiche di Ascoli – si iscrive in un nuovo percorso di fruizione dei musei volto ad avvicinare il pubblico al mondo dell’arte, attraverso progetti originali e coinvolgent". Il programma si aprirà alle 17, nella sala della Vittoria con il nuovo libro di Ronchi. Alle 18.30, l’ospite darà vita ad un esclusivo workshop dedicato alla mise en table. Domani mattina, al museo dell’arte ceramica, Barbara Ronchi della Rocca incontrerà gli studenti dell’Ulpiani per un workshop. Info: 0736298213 o 3333276129.

Lorenza Cappelli