Dal casco all’assicurazione: "Serve una polizza ad hoc"

Tra le novità introdotte dal nuovo codice stradale c’è, anche per i monopattini, l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria. "La legge prevede l’uso del casco, la targa, e l’assicurazione – ci conferma un assicuratore attivo nella zona del Piceno –. Per il casco non ci sono ombre da spiegare: va utilizzato come per gli altri mezzi su ruote che lo prevedono. Invece attendiamo con ansia il decreto attuativo per targa e assicurazione perché bisognerà vedere come il governo intende attuare questo provvedimento. Attualmente l’assicurazione sui monopattini è inclusa, ad un prezzo irrisorio, nella polizza della responsabilità civile della vita privata. Può cambiare il prezzo, possono cambiare le franchigie, ma quasi tutte le compagnie assicurative agiscono così. In questo modo si include il monopattino, insieme a tutto quello che riguarda la vita privata, nella polizia di responsabilità civile del capofamiglia. In questa tipologia di assicurazione però c’è un’esclusione che dice che sono inclusi tutti i veicoli purché non targati. Quindi, dal momento in cui usciranno i decreti attuativi, e i monopattini dovranno effettivamente essere targati, questa polizza non andrà più bene e ce ne vorrà una ad hoc. Molto probabilmente questa nuova assicurazione rientrerà nella legge riservata ai veicoli con oggetto di obbligo di assicurazione perché targati, ma è tutta un’ipotesi". Cosa aspettarsi dunque da questa nuova assicurazione obbligatoria? Ancora non ci sono elementi per rispondere con chiarezza. "Anche perché – continua l’assicuratore – è chiaro che bisognerà vedere che tipo di targa faranno e come verranno considerate le biciclette elettriche. Queste ultime sono diventate praticamente come dei motorini. Questo è lo stato dell’arte. Dal momento in cui ci saranno i decreti attuativi su targhe e assicurazione, ci sarà probabilmente un periodo di applicabilità nel quale le compagnie si metteranno in moto e usciranno ognuna con la propria polizza. Per ora abbiamo un’idea molto parziale, l’unica ‘certezza’ è quella del casco. Per il resto se non ci dicono come farla non possiamo produrre una copertura". A cambiare non sarà solo la vita dei proprietari e dei venditori quindi: "Sicuramente avrà un impatto economico, perché quelli che erano dei mezzi estremamente economici ora aumenteranno di prezzo. Se prima bastava acquistare il monopattino, caricarlo alla presa di casa e partire, ora con la burocrazia e tutto il meccanismo che si sta creando si rischia di creare molti problemi. Noi siamo un po’ preoccupati anche per la struttura della legge, perché sta creando una serie di precedenti e ci aspettiamo che nasceranno problemi, anche gestionali".