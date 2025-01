Dalle maschere storiche a Faber. In città il Carnevale è già iniziato

È stato un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’allegria con la festa di Sant’Antonio e la benedizione degli animali in piazza Arringo e soprattutto il via agli eventi per il Carnevale 2025 che culmineranno domenica 2 e martedì 4 marzo con il concorso mascherato. L’evento ai Filarmonici coi Carnevali d’Italia è stato emozionante, peccato che il maltempo non ha permesso lo svolgimento della sfilata delle maschere per le vie del centro storico, mentre è stata particolarmente apprezzata la mostra fotografica di Sandro Riga nella Sala Cola dell’Amatrice.

Ieri ci sono stati poi alcuni appuntamenti molto affollati: al teatro Ventidio Basso è andato in scena Pollicino Show per la stagione de, teatro per ragazzi. Al Filarmonici invece il protagonista è stato Fabrizio De Andrè con la Buona Novella. Voce solista Valeria Bostrenghi Visconti, con Morena Morico al flauto, Daniele Rossi alla fisarmonica e Andrea Romani al clarinetto. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al reparto di Radioterapia dell’ospedale Mazzoni.

Questo pomeriggio invece prende il via il corso di scacchi nella Sala Vittori della Biblioteca Gabrielli al Polo di Sant’Agostino. Dalle 17 alle 19 tutti i lunedì fino al 10 marzo, i volontari delle Acli saranno a disposizione per insegnare questo gioco decisamente affascinante.

Sabato prossimo, infine, spazio al Memorial Roberto Strulli in ricordo dell’indimenticato portiere dell’Ascoli che sessant’anni fa morì a causa di uno scontro di gioco nel derby contro la Sambenedettese. L’evento sarà presentato da Antonella Regnicoli e Armando Falcioni e prevede la lettura di testi inediti, testimonianze e ricordi di amici e familiari. Sarà presente il figlio, Roberto Junior e il nipote tredicenne Christian. Sono stati invitati all’evento anche i sindaci di Ascoli Marco Fioravanti e di San Benedetto Antonio Spazzafumo, ma anche Simona De Caro, primo cittadino di Monsummano Terme, paese natio di Roberto Strulli. L’ingresso al Filarmonici sarà gratuito, ma verranno raccolte offerte libere e il ricavato verrà devoluto all’associazione L’orto di Paolo che aiuta le persone autistiche e i loro familiari.

Valerio Rosa