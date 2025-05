La Samb affronta Forlì nella Poule Scudetto di Serie D

La Samb continua la preparazione in vista della Poule Scudetto di Serie D, il torneo che assegnerà il titolo nazionale assoluto a una delle vincitrici dei gironi di stagione regolare. Per i rossoblù, appartenenti al girone 2, gli avversari saranno Forlì e Livorno, che hanno dominato rispettivamente i gironi D ed E. Domenica alle ore 18, i rossoblù affronteranno il Forlì in trasferta. La squadra romagnola ha chiuso il Girone D con 84 punti, frutto di 27 vittorie, 3 pareggi e una 4 sconfitte, dimostrando una notevole solidità difensiva e un attacco prolifico. Tra i giocatori più rappresentativi del Forlì spiccano l’attaccante Elia Petrelli, autore di 14 reti, e il centrocampista Nicola Farinelli, capace di servire 13 assist. In difesa, il capitano Raffaele Visani guida un reparto che ha subito solo 24 gol in 34 partite, la miglior difesa del girone. Il Livorno, che ha vinto il Girone E con 72 punti, riposerà nella prima giornata del triangolare. La formazione amaranto ha mostrato un attacco esplosivo, segnando 74 gol in campionato, e una difesa non molto solida, con 44 reti subite, a fronte delle solo 21 della Samb. Tra i protagonisti della stagione ci sono l’attaccante Federico Dionisi, autore di 14 gol, e il trequartista Federico Russo, con 10 reti e 4 assist. Il Livorno scenderà in campo mercoledì 14 maggio contro la perdente della sfida tra Forlì e Sambenedettese, per poi affrontare la vincente domenica 18 maggio. La Samb, considerato il fatto che giocherà la prima gara da ospite, potrà riposare mercoledì anche in caso di pareggio.

La squadra di Palladini arriva alla Poule Scudetto con entusiasmo e determinazione, forte di un campionato vinto con merito. La squadra dovrà affrontare due avversarie di alto livello, ma ha dimostrato di avere le qualità per competere. Palladini, poi, ha richiamato i suoi dopo l’ultima gara di campionato (due delle quattro sconfitte rossoblù sono arrivate dopo la vittoria matematica del girone e la promozione in Serie C), chiedendo alla squadra di ritrovare la concentrazione per onorare questa post season. La Poule Scudetto rappresenta, quindi, un’opportunità per la Samb di confermare il proprio valore e di puntare al titolo nazionale di Serie D. Un titolo che si aggiungerebbe alla Coppa Italia di Serie C vinta nella stagione 1991-1992: seppure ciò che contava, quest’anno, era la promozione, i trofei hanno sempre un importante valore simbolico, a cui Vittorio Massi e i suoi non hanno voglia di rinunciare.

