Dardust torna a Sanremo. Ecco ’Febbre’ per Clara

Lo scorso anno contribuì al successo di Angelina Mango, firmando il brano vincitore ‘La Noia’. Quest’anno tenterà l’impresa con ‘Febbre’, il brano che verrà presentato in gara da Clara. Il compositore e musicista ascolano Dario Faini, in arte Dardust, sarà di nuovo protagonista a Sanremo, dove ormai è di casa. La notizia è stata diffusa dallo stesso artista proprio in queste ore. Il suo ritorno al Festival (in programma dall’11 al 15 febbraio) rappresenta una sorpresa, visto che negli ultimi mesi Darrdust aveva lungamente ribadito dell’esigenza di voler prendere le distanze dai meccanismi nazional-popolari dettati dal pop italiano e dai suoi tormentoni.

Il brano in gara sarà ‘Febbre’, appunto, affidato a Clara, la cantante e attrice scoperta dal grande pubblico con la fiction ‘Mare Fuori’, che sarà di nuovo all’Ariston dopo il 24esimo posto ottenuto lo scorso anno con ‘Diamanti Grezzi’. Lo scorso anno, come detto, Faini trionfò con ‘La Noia’, nell’edizione caratterizzata anche dalla presenza, all’Ariston, del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, che ne approfittò per consegnare la cittadinanza onoraria a Russell Crowe, superospite internazionale. Di Ascoli, a Sanremo, ce n’erano parecchi, considerato anche il ritorno sulle scene del maestro Giovanni Allevi.

‘La Noia’, però, non è stato l’unico brano scritto da Dardust che è riuscito a trionfare a Sanremo. Nel 2019, ad esempio, l’ascolano firmò ‘Soldi’, di Mahmood, tra l’altro dirigendo anche l’orchestra. Il timbro di Faini era stato messo anche su Cenere, successo con cui Lazza, nel 2023, arrivò secondo.

Per ‘Febbre’ Dardust torna a scrivere insieme a Madame, con la quale aveva già dato vita in passato ad un’altra grande hit, vale a dire ‘Voce’, cantata dalla cantautrice nel 2021 proprio sul palco dell’Ariston. Con loro ci sarà Federica Abbate, altro nome di assoluto prestigio nell’universo attuale della canzone nazionale. Ma Sanremo 2025 potrebbe non vedere l’artista ascolano solo in veste di autore. Nelle ultime ore, infatti, Carlo Conti ha anticipato per la prima serata il ritorno al Festival di Lorenzo Jovanotti, che per presentare il nuovo album, ‘Il corpo umano’ in uscita il 31 gennaio, avrebbe pensato di avere al suo fianco Dardust. Non a caso, Jovanotti era stato ospite a sorpresa nell’ultima edizione del memorial Troiani, ad Ascoli, l’evento dedicato all’Ail andato in scena a piazza del Popolo lo scorso settembre e la cui direzione artistica è affidata, da anni, proprio a Dardust.

