De Angelis presenta il suo nuovo libro

Dopodomani, alle 17.30, la scrittrice Alessandra De Angelis presenterà il suo nuovo libro ‘La danza della cetonia aurata’ nella biblioteca comunale maestro ‘E.Portelli’ di Offida. Il libro è un volo nel mondo femminile, esplora i rapporti tra amiche, mostrando come talvolta anche lì si insinui il sentimento della gelosia, ma anche la forza della sorellanza, la necessità di capire gli uomini, ma soprattutto se stesse e il mondo, il desiderio di evolvere, insieme al concetto di amore. Il libro si sviluppa intorno a tre amiche che partono per il viaggio di nozze di una di loro. Alessandra De Angelis, dopo il primo romanzo Magiche metamorfosi (Capponi Editore – Settembre 2017) scritto per rispettare una promessa fatta a sua madre, inizia a frequentare corsi di scrittura con Il Saggiatore, con la Holden e con La Bottega di Narrazione, dove affina la sua voce seguendo i laboratori su Il fantastico e su Il Realismo Magico. Collabora con un Magazine e con diverse associazioni culturali, è autrice di racconti pubblicati in varie Antologie e Raccolte. La danza della cetonia aurata, è il secondo romanzo (Rossini Editore – Aprile 2024).