De Vecchis: "Caso scatenato dalla schizofrenia del Pd"

C’è chi, per come sono andate le cose nel consiglio provinciale del 29 aprile, è uscito dall’aula protestando sia per la mozione del gruppo misto, sia per l’astensione del Pd. Si tratta di Simone De Vecchis, che ha abbandonato il consiglio assieme ad Aurora Bottiglieri, ribadendo che il documento di Borraccini, Tonelli e Barlocci non potesse essere portato in assise. "Si è letteralmente infranto il regolamento – tuona il consigliere con delega all’ambiente –. Sono state portate delle mozioni che non erano presentabili, né discutibili né tantomeno votabili". De Vecchis ne ha anche per il Pd: "Quello che è successo è stato causato dalla schizofrenia all’interno dei partiti del centrosinistra, che trovandosi in crisi d’identità hanno dovuto prendere delle posizioni contrarie all’intento originario. Fino a qualche settimana fa c’era una visione unitaria con delle sfumature, che era stata ribadita anche nell’ultima maggioranza. Poi ci sono state delle prese di posizione che francamente troverei difficili da spiegare ai cittadini. Vorrei capire la logica del gruppo neocostituito, che ha presentato una mozione in cui riportava un elenco puntuale – ma smentibile punto per punto – di tante cose non realizzate dall’amministrazione. Il Pd, di fronte a questo effetto domino, ha dimostrato una fragilità incredibile e ha deciso per un’astensione incomprensibile". In consiglio, infine, è stato fatto il punto su dati e cifre che riscontrano un aumento degli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’assetto viario, alla manutenzione del patrimonio e delle scuole di competenza. Sul fronte del personale si registra la selezione per l’assunzione di due unità per il servizio economico-finanziario, la nomina di dirigente economico finanziario oltre all’assunzione di due unità tecniche con le risorse Pnrr.