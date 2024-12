De Witt lancia la Primavera di Ledesma

ascoli

1

benevento

0

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Ciccanti (dal 38’ s.t. Di Salvatore), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Gaspari (dal 1’ s.t. Brown Samper), Lo Scalzo (dal 17’ s.t. Parisi), Colaiacomo (dal 17’ s.t. Cracchiolo), De Witt (dal 41’ s.t. Flaminio), Gorica. Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, D’Amore, Pettinari, Valori, Finotti, Cerbone. Allenatore: Ledesma

BENEVENTO: Giangregorio, Sasso, Masi, Avolio, Guerra, Nonga (dal 39’ s.t. Squillante), Rucci (dal 15’ s.t. Fastiggi), Donatiello, Sessa (dal 26’ s.t. Milucci), Francescotti, Balzano (dal 26’ s.t. Borrelli). Panchina: Verdicchio, D’Alessio, Eletto, Mirashi, Puca, Festino. Allenatore: Iezzo

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Marcatori: al 46’ p.t. De Witt

Note – Espulso Avolio al 39’ s.t. per il Benevento. Ammoniti Gaspari, Lo Scalzo, Zagari, Ciccanti, Dodde per l’Ascoli, Sasso, Avolio per il Benevento. Angoli: 5-7. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

La scia positiva della Primavera prosegue con il successo conquistato sabato al Picchio Village contro il Benevento per 1-0. I bianconeri di Cristian Ledesma sono riusciti a portare a casa altri tre punti preziosi grazie alla rete messa a segno nel recupero del primo tempo da De Witt. I tre punti ottenuti hanno contribuito a favorire l’entrata dell’Ascoli in zona playoff con gli attuali 17 punti conquistati e il terreno rosicchiato soprattutto alla formazione sannita che resta nei piani alti con l’attuale terzo piazzamento (19). Nel corso della ripresa chiaramente non è mancata la reazione da parte dei campani che ci hanno provato in varie occasioni, prima di chiudere l’incontro in dieci uomini. Alla gioia della Primavera si è affiancata anche quella ottenuta dagli under 17. I ragazzi di Medori sono usciti dalla delicata trasferta di Perugia con un pirotecnico successo per 4-3 che ha visto le doppiette bianconere messe a segno da Pagnotta e Verdone. Quest’ultimo figlio del direttore generale Domenico. La gara sembrava indirizzata verso il 2-2, quando nei minuti conclusivi è davvero accaduto di tutto. Sono invece usciti sconfitti under 16 e 15. I primi, allenati da Monaco, non hanno potuto nulla per evitare il netto ko per 3-0 incassato in casa col Latina. Gli altri sono stati battuti dal Perugia dei pari età per 3-2. Le firme bianconere quelle di Sinani e Spano.

