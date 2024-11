Degrado monopattini

Monopattini elettrici abbandonati dovunque. Ora, le caratteristiche di San Benedetto non sono quelle di una grande città, eppure il fenomeno comincia a farsi sentire e la gente inizia a lamentarsi per i problemi che creano alla viabilità. Gli utilizzatori hanno iniziato ad abbandonare i monopattini elettrici, presi a noleggio, sui marciapiedi, in mezzo alla strada, davanti agli edifici creando intralci e pericoli per pedoni e automobilisti. Spuntano ormai dovunque e bisogna essere pronti a schivarli, come accade in via Murri, strada difficile da percorrere nei due sensi di marcia con le auto in sosta su entrambi i lati e c’è chi lascia il monopattino proprio in mezzo alla curva, ma arrivano a lasciarli anche sulla sommità di via Linneo, collina che si affaccia in direzione del porto. Abbandoni pressoché singoli, ma poi si arriva all’eccesso in alcuni punti del lungomare o altre zone della città come accade in via Sgattoni, tra l’Istituto Augusto Capriotti e la pista di Atletica leggera, dove ogni giorno si assiste alla grande ammucchiata di monopattini sul margine della carreggiata. Non ci si lamenti poi se qualche cittadino stanco di assistere a questo spettacolo finisce per prenderli ed infilarli nei cassonetti dei rifiuti come accaduto già in via Sansovino nel mese di agosto.

Marcello Iezzi