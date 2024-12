Derby Sambenedettese-Fermana: limitazioni alla viabilità intorno allo stadio Riviera delle Palme

Questa domenica c’è in programma l’incontro tra Sambenedettese e Fermana, uno tra i derby più attesi di quelli in programma. Proprio per evitare incidenti e complicazioni ci sono importanti limitazioni alla viabilità che sono state adottate per la giornata di domani.

Entrando nel dettaglio, i provvedimenti adottati in vista della partita tra Canarini e rossoblu riguarderanno l’area circostante lo stadio Riviera delle Palme, zona di passaggio nevralgico per chi esce dalla città e per chi arriva dalla superstrada.

A seguito delle indicazioni scaturite dalla riunione del G.O.S., la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione stradale intorno alla zona dello stadio rivierasco a partire già dalle 12.30 di domani.

Nel dettaglio, si tratta di questi i provvedimenti, almeno citando quelli principali:

Dalla rotonda Roncarolo alla strada a nord del Palazzetto dello Sport Speca sarà disposto il divieto di transito veicolare e pedonale ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite e degli autorizzati.

Da via San Pio X alla strada a sud della scuola Ipsia, sarà invece disposto il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli della tifoseria locale.

Il divieto di transito veicolare e pedonale in viale dello Sport sarà istituito anche nel tratto di strada prospiciente la tribuna est.

Sempre il divieto di transito veicolare, esclusi i residenti, è previsto in viale dello Sport, traversa lato ovest a nord dell’istituto Ipsia.

Si fa presente, da parte della polizia municipale di San Benedetto, che non sarà consentito il transito pedonale e carrabile nel sottopasso ferroviario di Via M. Serao in modo da garantire l’afflusso in sicurezza dei tifosi ospiti alla curva sud.

Sarà inoltre disposta la chiusura della pista ciclabile di viale dello Sport all’altezza di via Ponchielli. Durante le fasi di deflusso degli spettatori, su indicazione del responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, potrà essere disposta la chiusura temporanea degli accessi all’“Ascoli Mare, di viale dello Sport, di via Scarlatti, di via della Liberazione e di via Del Cacciatore.

Inoltre sempre alle 12.30 scatteranno i divieti di sosta in diversi tratti dell’area circostante lo stadio, ovviamente segnalati da cartellonistica mobile.