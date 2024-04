Diavoli rosa, buona prova alle Nazionali

Gli atleti della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto sono saliti sul podio alla prima gara della fase 2 Marche del Campionato Nazionale Uisp di Pattinaggio Artistico a rotelle disputato a Camerano il 20 e 21 aprile. Questi i risultati del team allenato da Ivan Bovara: nella categoria Azzurri Uisp maschile oro per Andrea Zomparelli; nella Novizi Uisp oro per Beatrice Girolami, argento per Eleonora Rossini; nella Primavera bronzo per Elisabetta Rossini; nella Professional Cadetti A oro per Allegra Ionni; Professional Seniores oro per Kevin Bovara; Allievi Uisp Debuttanti oro per Rosetti Filippo, argento per Giacomo Voltattorni; Allievi Giovani Debuttanti quinto posto per Vittoria Venere Abeti. Ancora, nella categoria Juniores Uisp Femminile quinto posto per Elena Girolami, nella specialità Coppie Artistico oro per Elisabetta Rossini e Giacomo Voltattorni, Argento per Eleonora Rossini e Filippo Rosetti.