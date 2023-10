Difesa dell’ambiente, una convenzione con le guardie zoofile

L’amministrazione comunale

di Monteprandone ha stipulato una nuova convenzione con l’associazione di volontariato Era Ambiente Giano Ascoli Piceno ODV che si occuperà di prevenzione e repressione in materia di sicurezza ambientale sul territorio, supportando la polizia locale e il personale del settore Ambiente.

La convenzione prevede in pratica che in caso di accertamenti e violazioni ambientali le guardie dell’Associazione Era Ambiente Giano AP ODV, identificabili dalla loro divisa, redigeranno i verbali di violazioni inviandolo poi al quinto Settore Polizia Locale per gli ulteriori accertamenti.

"Un sincero ringraziamento al comandante della polizia locale Eugenio Vendrame, per aver coordinato l’intera operazione e al consigliere comunale Sergio Calvaresi con delega all’ambiente che non ha mai fatto mancare la sua attenta collaborazione – ha affermato il sindaco Sergio Loggi –

La tutela e la salvaguardia dell’ambiente sono state sin dall’inizio tra le priorità di governo del territorio di questa Amministrazione

Comunale". Una particolare attenzione per gli animali e le piante che ci circondano vuoldire investire nella salute dei cittadini, sopratutto dei più fragili, ovvero anziani, malati e bambini.

"L’attenzione all’ambiente, il decoro urbano, lo smantellamento di discariche abusive e altre azioni sono state e sono la conferma dell’importanza che ha l’ambiente affinché tutti i cittadini possano vivere in territorio sano privo di rischi".