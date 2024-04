Dissesto idrogeologico di via della Pace, via libera al finanziamento

Soddisfazione del sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio per il finanziamento per la sistemazione del dissesto idrogeologico di via della Pace. "Ci sono stati dei ritardi, ma alla fine il finanziamento è arrivato, adesso i lavori verranno appaltati e credo che entro un anno e mezzo verranno realizzati". Sono stati trasferiti 1,8 milioni di euro dall’Ufficio ricostruzione della Regione Marche per la sistemazione del dissesto in via della Pace a Castel di Lama. Si tratta di un intervento finanziato dal ‘Programma straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti della Regione Marche’ e che andrà a ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità di una strada per la connessione est-ovest della parte bassa della cittadina. Il progetto esecutivo approvato, prevede il rifacimento del manto stradale con l’installazione di un nuovo muro di contenimento e la sostituzione delle pavimentazioni del marciapiede in ghiaia lavata, mantenendo il cordolo esistente. Inoltre verrà migliorato il drenaggio lungo tutto il tratto stradale. In via Tevere, invece, si la-vorerà per la realizzazione di palificate a sostegno dei marciapiedi e della stessa strada, oltre al rifacimento del marciapiede con nuovi cordoli e sottoservizi, inclusa l’illuminazione pubblica e la fibra ottica. "Rafforzare le infrastrutture viarie è uno dei nostri obiettivi, perché un territorio connesso è anche più competitivo e capace di favorire la redistribuzione demografica, che è uno degli strumenti chiave per combattere la tendenza allo spopolamento delle aree interne – dichiara il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli – Grazie al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale per la ricostruzione, stiamo man mano restituendo al-le nostre comunità la normalità e la sicurezza che meritano".