Domani c’è il Gran Gala di ’Commedie Nostre’ al Delle Energie

Domani alle 16.30 al delle Energie di Grottammare, Gran Gala di ’Commedie Nostre’. Sarà ospite la compagnia del Colle di Acquaviva Picena con una commedia tutta nuova predisposta ad hoc per la giornata dal titolo ’Le prove della commedia’. Nel corso della serata, con tanti ospiti, avrà luogo la premiazione del ’Grottammare Mask’ a cura dell’associazione Lido degli Aranci. Per la categoria ’Dialetti marchigiani a confronto’ (per le province Ascoli e Fermo) ha vinto ’Li Freciute’ di Ascoli. Il ’Grottammare Mask’ va alla compagnia ’Gente Nostra’ sempre di Ascoli; il premio della giuria popolare alla compagnia ’La Nuova’ di Belmonte Piceno; il premio del sorriso va a ’Ridi teatro Aps’ di Venarotta; premio miglior attore a Gabriele Mancini de ’La Nuova’, nel ruolo di Achille; il premio migliore attrice a Eleonora Ritrecina della compagnia ’Gente Nostra’, nel ruolo di Concetta; miglior attore giovane Claudio Flaiani ’Gente Nostra’ e miglior attrice giovane Marta Morresi ’GTM Giulio e Rosa’.