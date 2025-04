Domani in piazza c’è il Lions Day:: "Dal campo sociale alla cultura"

Sarà la città di Ascoli, ad ospitare l’edizione 2025 del Lions Day. Si tratta dell’appuntamento che coinvolge tutti i soci dell’associazione di service. Il Lions Day si svolgerà domenica nel centro cittadino ed è stato presentato ieri nella sala De Carolis e Ferri dalle autorità lionistiche coordinate dalla referente dell’evento Maria Elma Grilli. Presenti tre presidenti dei tre Club del Piceno: Francesca Pantaloni del Lions Club Host di Ascoli, Roberto Camaiani del Lions Club Urbs Turrita e Pietro Cimaroli del Club Colli truentini. Presente anche il presidente di Circoscrizione Roberto Accardi che ha portato il saluto del Governatore Mario Boccaccini, l’officer distrettuale Giacomo Galli, il maestro Ada Gentile e Francesco Corimbi del Leo Club ‘Costantino Rozzi’ in rappresentanza della presidente Maria Vittoria Tranquilli. "La presentazione delle attività di service e l’operato sui territori dove operano i Lions – ha dichiarato la Grelli – deve accendere i cuori delle persone che hanno l’opportunità di conoscerci e che possono abbracciare la nostra associazione". A fare gli onori di casa è stato il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono che ha portato il saluto del sindaco Marco Fioravanti. "Voglio complimentarmi con tutti i Lions Club coinvolti e con i giovani del Leo Club ‘Costantino Rozzi – ha dichiarato – per il grande lavoro che fanno sul territorio nel campo sociale e della cultura facendo grande attenzione alle esigenze dei giovani, ma anche di chi soffre e ha bisogno di aiuto". La presidente e assessore Francesca Pantaloni ha poi illustrato la giornata che vedrà la presenza in Piazza del Popolo di alcuni stand per lo screening gratuito della vista e del diabete, più alcuni gazebo che promuoveranno i service dei 92 Club del Distretto che va dalla Romagna al Molise. "Abbiamo oltre 200 prenotazioni – ha affermato la Pantaloni – e sarà un bel modo anche per far conoscere e promuovere la città di Ascoli e le sue bellezze".

Valerio Rosa