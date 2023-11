Due alberi affidati agli studenti

In occasione della Giornata degli Alberi che si celebrerà oggi su tutto il territorio nazionale, gli alunni delle classi 2^ A, 3^ A, 4^ A Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico del settore Economico e 4^ D del Liceo Linguistico hanno partecipato alla messa a dimora, nelle aree verdi dell’IIS Capriotti di due alberi, Schinus molle e Ficus carica, dei quali i ragazzi, a turno, si prenderanno cura per l’intero anno scolastico. La piantumazione è stata preceduta, in Aula Magna, da un momento di riflessione guidato dalle singole classi: gli alunni della classe 2^ A AFM hanno illustrato le caratteristiche biologiche delle piante, gli alunni della classe 3^ A AFM hanno affrontato il tema della salvaguardia del nostro patrimonio arboreo, gli alunni delle classi 4^ A AFM e 4^ DL hanno sottolineato l’importanza e il ruolo, spesso simbolico, dell’albero nella letteratura italiana e nelle letterature straniere.