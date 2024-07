Ecco ’Cassandra Fest’

Domani, con l’anteprima, inizia la terza edizione del ’Cassandra Fest’, prodotto dall’associazione culturale ’Prima persona plurale’ di Monteprandone, con la collaborazione del Comune. Si tratta di un’iniziativa che si svolge dal 5 al 7 luglio, sul territorio di Centobuchi e Monteprandone con concerti, incontri, dibattiti e laboratori. "Il Cassandra Fest nasce con l’obiettivo di analizzare, studiare e proporre un modello culturale basato sulla sinergia tra le realtà culturali del territorio – ha affermato il presidente di Prima persona plurale, Matteo D’Angelo – non solo musica, ma una proposta variegata e costruita ’dal basso’ attraverso l’incontro di associazioni, enti pubblici e privati. Ogni anno aggiungiamo qualcosa, quest’anno abbiamo inserito un doppio palco per lavorare in vari punti del territorio". Il sindaco Sergio Loggi ha evidenziato come questo Festival sia stato pensato con un format diverso dagli organizzatori che hanno fatto un ottimo lavoro di ricerca. "Con questo Festival intendiamo accrescere le nostre esperienze e far crescere il territorio – ha affermato il segretario di Prima persona plurale, Michele Palmiero –. Il grande concerto da solo non basta più, serve il coinvolgimento della cultura, fare anche cinema ed eventi collaterali". Un festival inclusivo, come ha aggiunto l’assessore alla cultura Roberta Iozzi: "Un laboratorio creativo che permette di andare verso più obiettivi, dalla musica, al cinema, ai laboratori per bambini, presentazione di libri".

Il festival si aprirà nella sala consiliare con la presentazione del libro di Marianna Kalonda Okassaka ’Nera con forme’ (ore 19) a seguire musica live con Mary Mallon’s e proiezione del documentario ’Benson’. Venerdì inizia il festival al parco della Conoscenza con i laboratori per bambini e alle 22, in piazza dell’Unità, il concerto di Gio Evan, unico appuntamento con biglietto d’ingresso. Sabato concerto del gruppo Santi Francesi, domenica, sempre alle 22 il concerto dei ’Tre allegri ragazzi morti’. Tutti i concerti sono preceduti e seguiti da eventi di Dj-set, accompagnati da aree Food&beverage, da laboratori musicali per bambini a cura dell’associazione ’Nati per la musica’ e laboratori di ’Nati per leggere’ della provincia di Ascoli. Dal 5 al 7 luglio le serate avranno inizio alle ore 19, con possibilità di cenare grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti food truck della provincia.

Marcello Iezzi