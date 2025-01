Ecco ’La visione e l’enigma’: si incontrano cinema e filosofia

La nona edizione de ’La visione e l’enigma’, la manifestazione sui rapporti tra cinema e filosofia che vede come relatrici e relatori studentesse e studenti delle scuole secondarie di 2° grado, comincerà venerdì 10 gennaio alle 16. Quest’anno è interamente dedicata alla politica, sarà intitolata ’Politica-mente’ e analizzerà la dimensione politica sotto molteplici sfaccettature tra comunicazione, biologia, psicologia, ecologia, filosofia e cinema. Il programma è articolato come ogni anno in quattro incontri di venerdì dalle 16 alle 19. Il primo (10 gennaio), intitolato ’Verità e menzogna tra cinema e politica’, sarà coordinato da Mario Perotti, vedrà come ospite Marcello La Matina (foto), semiologo (Università di Macerata), e si svolgerà presso il Liceo Stabili di Ascoli Piceno. Il secondo (17 gennaio), intitolato ’Biopolitica e psicopolitica’, sarà coordinato da Chiara Monti, vedrà come ospite Arianna Fermani, docente di Storia della Filosofia Antica (Università di Macerata) e si svolgerà presso il Liceo Stabili. Il terzo (24 gennaio), intitolato ’Il crepuscolo dei corpi’, sarà coordinato da Aurora Fantone, vedrà come ospite Roberto Mancini, docente di Filosofia Teoretica (Università di Macerata), e si svolgerà presso l’Istituto ’Corridoni’, di Osimo. Il quarto (31 gennaio), intitolato ’Cosmo-politica-mente’, sarà coordinato da Irene Macchiati mentre l’ospite è ancora in via di definizione, e si svolgerà presso l’Auditorium Comunale ’Tebaldini’, di San Benedetto. ’La visione e l’enigma’ è un viaggio nei rapporti tra cinema e filosofia e come da tradizione sono coinvolti studentesse, studenti e docenti del Liceo Classico ’Leopardi’ di San Benedetto e il Liceo Stabili-Trebbiani’ di Ascoli Piceno, l’Istituto Aeronavale ’ Locatelli’ Grottammare, l’Istituto ’Corridoni-Campana’ di Osimo, il Liceo ’Marie Curie’ di Giulianova. La manifestazione è a ingresso gratuito.

Marcello Iezzi