Ecco l’aperitivo ’Sorsi & Morsi’

L’amministrazione di Montefiore dell’Aso ha intrapreso un percorso condiviso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Da qualche mese si sono incontrate periodicamente le otto cantine insieme ai produttori gastronomici, sotto la guida dell’assessorato al Turismo, per intraprendere un percorso di conoscenza e di collaborazione. Il lavoro ha portato alla realizzazione di una manifestazione che si terrà oggi dalle 16.30 al Polo Museale di San Francesco dal titolo "Sorsi & Morsi". Quindici attività proporranno al visitatore un aperitivo e conoscere la storia dell’azienda e le radici della famiglia proponente. Sorsi & Morsi sarà una buona occasione per visitare uno scrigno di Arte e Cultura. La prenotazione, consigliata ma non obbligatoria, dà diritto alla visita guidata gratuita del Polo Museale. Partecipano all’evento le cantine: Centanni, Contechecco, Dianetti, Domodimonti, GroMonte, LE Tempo, Viconari e le attività gastronomiche: Agriturismo La Campana, Osteria Cinque Colli, Manu’s Pizza, Macelleria La Marchigiana di Porrà, Pasticceria Dorina, Molino Agostini, Frantoio Rainati.